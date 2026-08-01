Яка зараз ціна Robinhood Pepe?

Robinhood Pepe торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -23.05% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як REPE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -23.05% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо REPE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Robinhood Pepe виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

У сегменті Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme REPE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Robinhood Pepe?

Ринкова капіталізація ₴5714316.66601279264000 розташовує REPE на #5348 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують REPE?

Robinhood Pepe згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку REPE?

З 1000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.