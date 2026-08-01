Сьогоднішня ціна Robinhood

Поточна ціна Robinhood (ROBINHOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROBINHOOD до USD становить $ 0 за ROBINHOOD.

Robinhood наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 595, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M ROBINHOOD. Протягом останніх 24 годин ROBINHOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROBINHOOD змінився на -8,94% за останню годину та на +35,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Robinhood (ROBINHOOD)

Ринкова капіталізація $ 30,60K$ 30,60K $ 30,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,60K$ 30,60K $ 30,60K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 997 557,568006 999 997 557,568006 999 997 557,568006

Поточна ринкова капіталізація Robinhood — $ 30,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROBINHOOD — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999997557.568006. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,60K.