Сьогоднішня ціна ROBIN THE HOODINI

Поточна ціна ROBIN THE HOODINI (HOODINI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOODINI до USD становить $ 0 за HOODINI.

ROBIN THE HOODINI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30,703, з циркуляційною пропозицією у 100.00B HOODINI. Протягом останніх 24 годин HOODINI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOODINI змінився на -2.85% за останню годину та на -3.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ROBIN THE HOODINI (HOODINI)

Ринкова капіталізація $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація ROBIN THE HOODINI — $ 30.70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOODINI — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30.70K.