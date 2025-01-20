Ціна Robin Rug (RUG)
Поточна ціна Robin Rug (RUG) сьогодні становить 0.00012807 USD з ринковою капіталізацією $ 128.07K USD. Ціна RUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Robin Rug:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 526.52K USD
- зміна ціни Robin Rug протягом дня — -42.36%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Robin Rug до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Robin Rug до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Robin Rug до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Robin Rug до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-42.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Robin Rug: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.42%
-42.36%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation.
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