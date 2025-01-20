Сьогоднішня ціна Robin Rug (RUG)

Поточна ціна Robin Rug (RUG) сьогодні становить 0.00012807 USD з ринковою капіталізацією $ 128.07K USD. Ціна RUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Robin Rug:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 526.52K USD

- зміна ціни Robin Rug протягом дня — -42.36%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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