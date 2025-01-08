Ціна Robin on Cronos (ROBIN)
Поточна ціна Robin on Cronos (ROBIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROBIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Robin on Cronos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD
- зміна ціни Robin on Cronos протягом дня — -16.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Robin on Cronos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Robin on Cronos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Robin on Cronos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Robin on Cronos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.59%
|30 днів
|$ 0
|-45.88%
|60 днів
|$ 0
|-39.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Robin on Cronos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-16.59%
-8.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROBIN is a community-driven meme token on the Cronos network, but who is Robin? Robin is a Cronos universe fictional super hero born out of the vibrant Cronos OG community. We're not just about fun; we're dedicated to building a loyal community of investors (the "croFam") and creating opportunities. ROBIN serves as the main utility token for NFT and token staking services on the Robin Token Launchpad platform.
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