Сьогоднішня ціна Robin on Cronos (ROBIN)

Поточна ціна Robin on Cronos (ROBIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROBIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Robin on Cronos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD

- зміна ціни Robin on Cronos протягом дня — -16.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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