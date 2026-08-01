Сьогоднішня ціна Robin Hood

Поточна ціна Robin Hood (FOX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 59.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOX до USD становить $ 0 за FOX.

Robin Hood наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 482,621, з циркуляційною пропозицією у 1.00B FOX. Протягом останніх 24 годин FOX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00432259, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOX змінився на -4.37% за останню годину та на +51.38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 127.38K.

Ринкова інформація щодо Robin Hood (FOX)

Ринкова капіталізація $ 482.62K$ 482.62K $ 482.62K Обсяг (за 24 год) $ 127.38K$ 127.38K $ 127.38K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 482.62K$ 482.62K $ 482.62K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Robin Hood — $ 482.62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 127.38K. Циркуляційна пропозиція FOX — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 482.62K.