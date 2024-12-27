Сьогоднішня ціна Robie ($ROBIE)

Поточна ціна Robie ($ROBIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 223.35K USD. Ціна $ROBIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Robie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.61K USD

- зміна ціни Robie протягом дня — +10.99%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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