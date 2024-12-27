Ціна Robie ($ROBIE)
Поточна ціна Robie ($ROBIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 223.35K USD. Ціна $ROBIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Robie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.61K USD
- зміна ціни Robie протягом дня — +10.99%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Robie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Robie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Robie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Robie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.99%
|30 днів
|$ 0
|-46.79%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Robie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
+10.99%
+87.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie’s journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie’s journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains.
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