Інформація щодо ціни Robert (ROBERT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00258802$ 0.00258802 $ 0.00258802 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0.37% Зміна ціни (1 дн.) +3.43% Зміна ціни (за 7 дн.) +14.43% Зміна ціни (за 7 дн.) +14.43%

Актуальна ціна Robert (ROBERT) становить --. За останні 24 години ROBERT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROBERT становить $ 0.00258802, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROBERT змінився на -0.37% за останню годину, +3.43% за 24 години та на +14.43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Robert (ROBERT)

Ринкова капіталізація $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Циркуляційне постачання 100.00M 100.00M 100.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Robert — $ 11.16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROBERT — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.16K.