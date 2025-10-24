Актуальна ціна Robert сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROBERT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROBERT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Robert сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROBERT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROBERT на MEXC вже зараз.

Докладніше про ROBERT

Інформація про ціну ROBERT

Whitepaper ROBERT

Офіційний вебсайт ROBERT

Токеноміка ROBERT

Прогноз ціни ROBERT

Ціна Robert (ROBERT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ROBERT до USD:

$0.00011163
$0.00011163$0.00011163
+3.40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
USD
Графік ціни Robert (ROBERT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:56:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Robert (ROBERT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00258802
$ 0.00258802$ 0.00258802

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

+3.43%

+14.43%

+14.43%

Актуальна ціна Robert (ROBERT) становить --. За останні 24 години ROBERT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROBERT становить $ 0.00258802, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROBERT змінився на -0.37% за останню годину, +3.43% за 24 години та на +14.43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Robert (ROBERT)

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

--
----

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Robert — $ 11.16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROBERT — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.16K.

Історія ціни Robert (ROBERT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Robert до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Robert до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Robert до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Robert до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3.43%
30 днів$ 0-23.94%
60 днів$ 0-62.75%
90 днів$ 0--

Що таке Robert (ROBERT)

Robert AI is a decentralized platform that combines artificial intelligence (AI), DeFi, and blockchain-based gaming mechanics. The project offers utility through staking rewards, liquidity provision, and provably fair on-chain games such as slot machines. Its ecosystem is designed around token-based participation, where users can earn from bet-related fees and platform engagement. Robert AI leverages content-driven SEO growth, transparent smart contracts, and sustainable tokenomics to drive user adoption and visibility in the crypto space. It is built on the Ethereum blockchain, enabling accessibility and compatibility with major DeFi tools.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни Robert (USD)

Скільки коштуватиме Robert (ROBERT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Robert (ROBERT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Robert.

Перегляньте прогноз ціни Robert вже зараз!

ROBERT до місцевих валют

Токеноміка Robert (ROBERT)

Розуміння токеноміки Robert (ROBERT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ROBERT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Robert (ROBERT)

Скільки сьогодні коштує Robert (ROBERT)?
Актуальна ціна ROBERT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ROBERT до USD?
Поточна ціна ROBERT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Robert?
Ринкова капіталізація ROBERT — $ 11.16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ROBERT?
Циркуляційна пропозиція ROBERT — 100.00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ROBERT?
ROBERT досяг історичної максимальної ціни у 0.00258802 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ROBERT?
Історична мінімальна ціна ROBERT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ROBERT?
Актуальний обсяг торгівлі ROBERT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ROBERT цього року?
ROBERT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ROBERT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:56:49 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

