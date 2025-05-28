Ціна Rob Banks (BANKS)
Поточна ціна Rob Banks (BANKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 323,98K USD. Ціна BANKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rob Banks:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rob Banks протягом дня — -0,91%
- циркуляційна пропозиція – 21,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rob Banks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rob Banks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rob Banks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rob Banks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rob Banks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,60%
-0,91%
-5,50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.
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