Сьогоднішня ціна Rob Banks (BANKS)

Поточна ціна Rob Banks (BANKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 323,98K USD. Ціна BANKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rob Banks:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Rob Banks протягом дня — -0,91%

- циркуляційна пропозиція – 21,00B USD

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