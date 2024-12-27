Сьогоднішня ціна Roastmaster9000 (RM9000)

Поточна ціна Roastmaster9000 (RM9000) сьогодні становить 0.00482878 USD з ринковою капіталізацією $ 4.83M USD. Ціна RM9000 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Roastmaster9000:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 738.27K USD

- зміна ціни Roastmaster9000 протягом дня — -15.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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