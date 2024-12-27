Ціна Roastmaster9000 (RM9000)
Поточна ціна Roastmaster9000 (RM9000) сьогодні становить 0.00482878 USD з ринковою капіталізацією $ 4.83M USD. Ціна RM9000 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roastmaster9000:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 738.27K USD
- зміна ціни Roastmaster9000 протягом дня — -15.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roastmaster9000 до USD становила $ -0.000864491821064422.
За останні 30 днів зміна ціни Roastmaster9000 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Roastmaster9000 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Roastmaster9000 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000864491821064422
|-15.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Roastmaster9000: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-15.18%
+188.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you’re tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain
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