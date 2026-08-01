Сьогоднішня ціна ROAI Scalper

Поточна ціна ROAI Scalper (ROAI) сьогодні становить $ 0,01053767, зі зміною 0,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROAI до USD становить $ 0,01053767 за ROAI.

ROAI Scalper наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 001 643, з циркуляційною пропозицією у 95,00M ROAI. Протягом останніх 24 годин ROAI торгувався між $ 0,01058215 (мінімум) та $ 0,01071637 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01432581, тоді як історичний мінімум — $ 0,0026674.

У короткостроковій динаміці ROAI змінився на -0,89% за останню годину та на +3,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 18,86.

Ринкова інформація щодо ROAI Scalper (ROAI)

Ринкова капіталізація $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Обсяг (за 24 год) $ 18,86$ 18,86 $ 18,86 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Циркуляційне постачання 95,00M 95,00M 95,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ROAI Scalper — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,86. Циркуляційна пропозиція ROAI — 95,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,05M.