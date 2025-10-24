Інформація щодо ціни Roadmap Coin (RDMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,51% Зміна ціни (1 дн.) -1,66% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,44%

Актуальна ціна Roadmap Coin (RDMP) становить --. За останні 24 години RDMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RDMP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RDMP змінився на -0,51% за останню годину, -1,66% за 24 години та на +9,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Roadmap Coin (RDMP)

Ринкова капіталізація $ 9,31K$ 9,31K $ 9,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,31K$ 9,31K $ 9,31K Циркуляційне постачання 999,77M 999,77M 999,77M Загальна пропозиція 999 765 102,5269032 999 765 102,5269032 999 765 102,5269032

Поточна ринкова капіталізація Roadmap Coin — $ 9,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RDMP — 999,77M, зі загальною пропозицією 999765102.5269032. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,31K.