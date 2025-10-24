Актуальна ціна Roadmap Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RDMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RDMP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Roadmap Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RDMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RDMP на MEXC вже зараз.

Логотип Roadmap Coin

Ціна Roadmap Coin (RDMP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RDMP до USD:

--
----
-1,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Roadmap Coin (RDMP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:56:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Roadmap Coin (RDMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,51%

-1,66%

+9,44%

+9,44%

Актуальна ціна Roadmap Coin (RDMP) становить --. За останні 24 години RDMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RDMP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RDMP змінився на -0,51% за останню годину, -1,66% за 24 години та на +9,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Roadmap Coin (RDMP)

$ 9,31K
$ 9,31K$ 9,31K

--
----

$ 9,31K
$ 9,31K$ 9,31K

999,77M
999,77M 999,77M

999 765 102,5269032
999 765 102,5269032 999 765 102,5269032

Поточна ринкова капіталізація Roadmap Coin — $ 9,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RDMP — 999,77M, зі загальною пропозицією 999765102.5269032. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,31K.

Історія ціни Roadmap Coin (RDMP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roadmap Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roadmap Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Roadmap Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Roadmap Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,66%
30 днів$ 0-24,83%
60 днів$ 0-33,21%
90 днів$ 0--

Що таке Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

Ресурс Roadmap Coin (RDMP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Roadmap Coin (USD)

Скільки коштуватиме Roadmap Coin (RDMP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Roadmap Coin (RDMP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Roadmap Coin.

Перегляньте прогноз ціни Roadmap Coin вже зараз!

RDMP до місцевих валют

Токеноміка Roadmap Coin (RDMP)

Розуміння токеноміки Roadmap Coin (RDMP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RDMP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Roadmap Coin (RDMP)

Скільки сьогодні коштує Roadmap Coin (RDMP)?
Актуальна ціна RDMP у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RDMP до USD?
Поточна ціна RDMP до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Roadmap Coin?
Ринкова капіталізація RDMP — $ 9,31K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RDMP?
Циркуляційна пропозиція RDMP — 999,77M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RDMP?
RDMP досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RDMP?
Історична мінімальна ціна RDMP становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RDMP?
Актуальний обсяг торгівлі RDMP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RDMP цього року?
RDMP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RDMP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:56:41 (UTC+8)

