Ціна Roach Rally (ROACH)
Поточна ціна Roach Rally (ROACH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROACH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roach Rally:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20 USD
- зміна ціни Roach Rally протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roach Rally до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roach Rally до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Roach Rally до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Roach Rally до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-83.44%
|60 днів
|$ 0
|-83.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Roach Rally: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Live Cockroach Racing on Base chain. Watch four roaches scurry their way to victory an inch at a time.
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