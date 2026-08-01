Яка зараз ціна RNT?

RNT торгують за ₴0.0464026526051320352000, що відображає зміну ціни на рівні -4.37% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як RNT порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -4.37% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо RNT перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як RNT виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem RNT демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація RNT?

Ринкова капіталізація ₴45557313.14739743984000 розташовує RNT на #2816 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0465203363400583280000 до ₴0.048655833327765776000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують RNT?

RNT згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку RNT?

З 981772395.725049 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.