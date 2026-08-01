Ціна RNT (RNT)
Поточна ціна RNT (RNT) сьогодні становить $ 0,00105278, зі зміною 4,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RNT до USD становить $ 0,00105278 за RNT.
RNT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 033 601, з циркуляційною пропозицією у 981,77M RNT. Протягом останніх 24 годин RNT торгувався між $ 0,00105545 (мінімум) та $ 0,0011039 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,091875, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці RNT змінився на -1,36% за останню годину та на -6,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,44K.
Поточна ринкова капіталізація RNT — $ 1,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,44K. Циркуляційна пропозиція RNT — 981,77M, зі загальною пропозицією 999362595.729475. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,05M.
-1,36%
-4,37%
-6,35%
-6,35%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RNT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RNT до USD становила $ -0,0003901925.
За останні 60 днів зміна ціни RNT до USD становила $ +0,0010549823.
За останні 90 днів зміна ціни RNT до USD становила $ +0,0000000073777116162.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,37%
|30 днів
|$ -0,0003901925
|-37,06%
|60 днів
|$ +0,0010549823
|+100,21%
|90 днів
|$ +0,0000000073777116162
|+0,00%
У 2040 році ціна RNT потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна RNT?
RNT торгують за ₴0.0464026526051320352000, що відображає зміну ціни на рівні -4.37% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.
Як RNT порівнюється з глобальним крипторинком?
Його добова зміна на рівні -4.37% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо RNT перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.
Як RNT виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem?
У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem RNT демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.
Яка сьогодні ринкова капіталізація RNT?
Ринкова капіталізація ₴45557313.14739743984000 розташовує RNT на #2816 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.
Які рівні ціни за останні 24 години?
Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0465203363400583280000 до ₴0.048655833327765776000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.
Наскільки активно торгують RNT?
RNT згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.
Як пропозиція впливає на оцінку RNT?
З 981772395.725049 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
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|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
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