Сьогоднішня ціна RNA (RNA)

Поточна ціна RNA (RNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 469.23K USD. Ціна RNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RNA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.35K USD

- зміна ціни RNA протягом дня — -20.28%

- циркуляційна пропозиція – 42,055.25T USD

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