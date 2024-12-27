Ціна RNA (RNA)
Поточна ціна RNA (RNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 469.23K USD. Ціна RNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RNA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.35K USD
- зміна ціни RNA протягом дня — -20.28%
- циркуляційна пропозиція – 42,055.25T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RNA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RNA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RNA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RNA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.28%
|30 днів
|$ 0
|-8.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RNA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.85%
-20.28%
-22.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I think RNA has amazing potential. @elonmusk 🧬 Welcome to $RNA, where the future of memes is encoded in every strand! Inspired by the magic of ribonucleic acid, $RNA weaves humor, innovation, and the power of community into one epic meme coin. Just like RNA is the messenger of life, $RNA delivers unstoppable vibes to the crypto world.🧬 Here, every holder is a part of our genetic code—flexible, adaptive, and ready to evolve. Dive into the $RNA ecosystem, where the meme game is strong, and the gains? Even stronger. 🧪
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