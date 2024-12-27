Ціна RMRK (RMRK)
Поточна ціна RMRK (RMRK) сьогодні становить 0.308792 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна RMRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RMRK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.42K USD
- зміна ціни RMRK протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 9.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RMRK до USD становила $ -0.000595430708714.
За останні 30 днів зміна ціни RMRK до USD становила $ -0.0964533118.
За останні 60 днів зміна ціни RMRK до USD становила $ -0.0291037695.
За останні 90 днів зміна ціни RMRK до USD становила $ -0.1116354849440114.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000595430708714
|-0.19%
|30 днів
|$ -0.0964533118
|-31.23%
|60 днів
|$ -0.0291037695
|-9.42%
|90 днів
|$ -0.1116354849440114
|-26.55%
Останній аналіз цін RMRK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-0.19%
+7.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token.
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