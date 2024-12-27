Сьогоднішня ціна RMRK (RMRK)

Поточна ціна RMRK (RMRK) сьогодні становить 0.308792 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна RMRK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RMRK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.42K USD

- зміна ціни RMRK протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 9.18M USD

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