Ціна rLoop (RLOOP)
Поточна ціна rLoop (RLOOP) сьогодні становить 0.01132556 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RLOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності rLoop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 372.79 USD
- зміна ціни rLoop протягом дня — -12.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін RLOOP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RLOOP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни rLoop до USD становила $ -0.00160808541851062.
За останні 30 днів зміна ціни rLoop до USD становила $ -0.0046613139.
За останні 60 днів зміна ціни rLoop до USD становила $ +0.0013660867.
За останні 90 днів зміна ціни rLoop до USD становила $ -0.002526104883201678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00160808541851062
|-12.43%
|30 днів
|$ -0.0046613139
|-41.15%
|60 днів
|$ +0.0013660867
|+12.06%
|90 днів
|$ -0.002526104883201678
|-18.23%
Останній аналіз цін rLoop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
-12.43%
-0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
rLoop is a decentralized organization accelerating technological solutions to global problems. rLoop acquires, supports, and finances early-stage innovation and research projects as an open and self-governing collective. Users can invest in decentralized technology via NFT's.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RLOOP до AUD
A$0.018120896
|1 RLOOP до GBP
￡0.009060448
|1 RLOOP до EUR
€0.0108725376
|1 RLOOP до USD
$0.01132556
|1 RLOOP до MYR
RM0.0508517644
|1 RLOOP до TRY
₺0.4001320348
|1 RLOOP до JPY
¥1.79226987
|1 RLOOP до RUB
₽1.2144397988
|1 RLOOP до INR
₹0.9720728148
|1 RLOOP до IDR
Rp182.6702970068
|1 RLOOP до PHP
₱0.6611861928
|1 RLOOP до EGP
￡E.0.573639614
|1 RLOOP до BRL
R$0.069085916
|1 RLOOP до CAD
C$0.0161955508
|1 RLOOP до BDT
৳1.379453208
|1 RLOOP до NGN
₦17.5046722804
|1 RLOOP до UAH
₴0.4817893224
|1 RLOOP до VES
Bs0.60025468
|1 RLOOP до PKR
Rs3.1741014456
|1 RLOOP до KZT
₸6.0210074628
|1 RLOOP до THB
฿0.3922041428
|1 RLOOP до TWD
NT$0.3722711572
|1 RLOOP до CHF
Fr0.010193004
|1 RLOOP до HKD
HK$0.0879996012
|1 RLOOP до MAD
.د.م0.1139351336