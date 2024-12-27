Сьогоднішня ціна Rizzyear (RIZZYEAR)

Поточна ціна Rizzyear (RIZZYEAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 243.06K USD. Ціна RIZZYEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rizzyear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.61K USD

- зміна ціни Rizzyear протягом дня — -47.78%

- циркуляційна пропозиція – 923.03M USD

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