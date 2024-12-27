Ціна Rizzyear (RIZZYEAR)
Поточна ціна Rizzyear (RIZZYEAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 243.06K USD. Ціна RIZZYEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rizzyear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.61K USD
- зміна ціни Rizzyear протягом дня — -47.78%
- циркуляційна пропозиція – 923.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rizzyear до USD становила $ -0.000240370991290467.
За останні 30 днів зміна ціни Rizzyear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rizzyear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rizzyear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000240370991290467
|-47.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rizzyear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.10%
-47.78%
+23.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact.
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