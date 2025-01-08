Ціна Rizzo the Rat (RIZZO)
Поточна ціна Rizzo the Rat (RIZZO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.28K USD. Ціна RIZZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rizzo the Rat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.81 USD
- зміна ціни Rizzo the Rat протягом дня — -10.22%
- циркуляційна пропозиція – 596.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rizzo the Rat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rizzo the Rat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rizzo the Rat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rizzo the Rat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rizzo the Rat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
-10.22%
-2.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space.
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