Сьогоднішня ціна Rizzo the Rat (RIZZO)

Поточна ціна Rizzo the Rat (RIZZO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.28K USD. Ціна RIZZO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rizzo the Rat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.81 USD

- зміна ціни Rizzo the Rat протягом дня — -10.22%

- циркуляційна пропозиція – 596.86M USD

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