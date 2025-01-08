Сьогоднішня ціна RizzmasEve (RIZZMASEVE)

Поточна ціна RizzmasEve (RIZZMASEVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.61K USD. Ціна RIZZMASEVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RizzmasEve:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.16 USD

- зміна ціни RizzmasEve протягом дня — -7.64%

- циркуляційна пропозиція – 999.40M USD

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