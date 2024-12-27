Сьогоднішня ціна Rizzmas (RIZZMAS)

Поточна ціна Rizzmas (RIZZMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.27M USD. Ціна RIZZMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rizzmas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.82M USD

- зміна ціни Rizzmas протягом дня — +9.29%

- циркуляційна пропозиція – 497.24B USD

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