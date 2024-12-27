Ціна Rizzmas (RIZZMAS)
Поточна ціна Rizzmas (RIZZMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.27M USD. Ціна RIZZMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rizzmas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.82M USD
- зміна ціни Rizzmas протягом дня — +9.29%
- циркуляційна пропозиція – 497.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rizzmas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rizzmas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rizzmas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rizzmas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.29%
|30 днів
|$ 0
|-89.20%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rizzmas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.92%
+9.29%
-77.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends.
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