Сьогоднішня ціна Rizz (RIZZ)

Поточна ціна Rizz (RIZZ) сьогодні становить 0.00232195 USD з ринковою капіталізацією $ 232.43K USD. Ціна RIZZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rizz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 728.31 USD

- зміна ціни Rizz протягом дня — +2.14%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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