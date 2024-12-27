Ціна RIZON (ATOLO)
Поточна ціна RIZON (ATOLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 496.73K USD. Ціна ATOLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RIZON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни RIZON протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 2.32B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RIZON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RIZON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RIZON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RIZON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ 0
|+24.02%
|60 днів
|$ 0
|+49.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RIZON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-0.19%
+9.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rizon is a Tendermint core-based blockchain platform that develops modules to support the transformation of off-chain services into on-chain services. These modules provide users with blockchain-based services, boosting the inflow of ecosystem participants and the diversification of businesses that utilize the platform.
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