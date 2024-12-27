Сьогоднішня ціна Rizo (RIZO)

Поточна ціна Rizo (RIZO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 404.64K USD. Ціна RIZO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rizo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.35K USD

- зміна ціни Rizo протягом дня — +4.88%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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