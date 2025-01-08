Сьогоднішня ціна RivusDAO (RIVUS)

Поточна ціна RivusDAO (RIVUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.43K USD. Ціна RIVUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RivusDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.90K USD

- зміна ціни RivusDAO протягом дня — -3.88%

- циркуляційна пропозиція – 294.67M USD

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