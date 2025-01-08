Ціна RivusDAO (RIVUS)
Поточна ціна RivusDAO (RIVUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.43K USD. Ціна RIVUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RivusDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.90K USD
- зміна ціни RivusDAO протягом дня — -3.88%
- циркуляційна пропозиція – 294.67M USD
Отримуйте оновлення цін RIVUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RIVUS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RivusDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RivusDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RivusDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RivusDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.88%
|30 днів
|$ 0
|+17.84%
|60 днів
|$ 0
|+45.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RivusDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-3.88%
+23.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RIVUS до AUD
A$--
|1 RIVUS до GBP
￡--
|1 RIVUS до EUR
€--
|1 RIVUS до USD
$--
|1 RIVUS до MYR
RM--
|1 RIVUS до TRY
₺--
|1 RIVUS до JPY
¥--
|1 RIVUS до RUB
₽--
|1 RIVUS до INR
₹--
|1 RIVUS до IDR
Rp--
|1 RIVUS до PHP
₱--
|1 RIVUS до EGP
￡E.--
|1 RIVUS до BRL
R$--
|1 RIVUS до CAD
C$--
|1 RIVUS до BDT
৳--
|1 RIVUS до NGN
₦--
|1 RIVUS до UAH
₴--
|1 RIVUS до VES
Bs--
|1 RIVUS до PKR
Rs--
|1 RIVUS до KZT
₸--
|1 RIVUS до THB
฿--
|1 RIVUS до TWD
NT$--
|1 RIVUS до CHF
Fr--
|1 RIVUS до HKD
HK$--
|1 RIVUS до MAD
.د.م--