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Поточна ціна River Pts сьогодні становить 0,00151258 USD. Ринкова капіталізація RIVER PTS становить 1 273 877 USD. Відстежуйте оновлення цін RIVER PTS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна River Pts сьогодні становить 0,00151258 USD. Ринкова капіталізація RIVER PTS становить 1 273 877 USD. Відстежуйте оновлення цін RIVER PTS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RIVER PTS

Інформація про ціну RIVER PTS

Що таке RIVER PTS

Офіційний вебсайт RIVER PTS

Токеноміка RIVER PTS

Прогноз ціни RIVER PTS

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Ціна River Pts (RIVER PTS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RIVER PTS до USD:

$0,00157076
$0,00157076$0,00157076
+0,05%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни River Pts (RIVER PTS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:10:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна River Pts

Поточна ціна River Pts (RIVER PTS) сьогодні становить $ 0,00151258, зі зміною 1,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIVER PTS до USD становить $ 0,00151258 за RIVER PTS.

River Pts наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 273 877, з циркуляційною пропозицією у 878,00M RIVER PTS. Протягом останніх 24 годин RIVER PTS торгувався між $ 0,00148942 (мінімум) та $ 0,00154597 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0476517, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIVER PTS змінився на -- за останню годину та на -5,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 191,27.

Ринкова інформація щодо River Pts (RIVER PTS)

$ 1,27M
$ 1,27M$ 1,27M

$ 191,27
$ 191,27$ 191,27

$ 1,27M
$ 1,27M$ 1,27M

878,00M
878,00M 878,00M

877 996 041,358687
877 996 041,358687 877 996 041,358687

Поточна ринкова капіталізація River Pts — $ 1,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 191,27. Циркуляційна пропозиція RIVER PTS — 878,00M, зі загальною пропозицією 877996041.358687. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,27M.

Історія ціни River Pts у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00148942
$ 0,00148942$ 0,00148942
Мін. за 24 год
$ 0,00154597
$ 0,00154597$ 0,00154597
Макс. за 24 год

$ 0,00148942
$ 0,00148942$ 0,00148942

$ 0,00154597
$ 0,00154597$ 0,00154597

$ 0,0476517
$ 0,0476517$ 0,0476517

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,55%

-5,13%

-5,13%

Історія ціни River Pts (RIVER PTS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни River Pts до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни River Pts до USD становила $ -0,0002009279.
За останні 60 днів зміна ціни River Pts до USD становила $ -0,0009042345.
За останні 90 днів зміна ціни River Pts до USD становила $ +0,00000002243578995.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,55%
30 днів$ -0,0002009279-13,28%
60 днів$ -0,0009042345-59,78%
90 днів$ +0,00000002243578995+0,00%

Прогноз ціни River Pts

Прогноз ціни River Pts (RIVER PTS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RIVER PTS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни River Pts (RIVER PTS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна River Pts потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне River Pts у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RIVER PTS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни River Pts.

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Ресурс River Pts (RIVER PTS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про River Pts

Яка зараз актуальна ціна River Pts?

River Pts коштує ₴0.0666555907422955232000, що свідчить про зміну ціни на 1.55% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок RIVER PTS?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.0656349878772625568000 і ₴0.0681270039401992688000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг River Pts на ринку?

Наразі він займає #2579 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴56136550.77286701808000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 877996041.358687 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності River Pts?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про River Pts

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:10:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для River Pts (RIVER PTS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про River Pts

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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