Сьогоднішня ціна River Pts

Поточна ціна River Pts (RIVER PTS) сьогодні становить $ 0,00151258, зі зміною 1,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIVER PTS до USD становить $ 0,00151258 за RIVER PTS.

River Pts наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 273 877, з циркуляційною пропозицією у 878,00M RIVER PTS. Протягом останніх 24 годин RIVER PTS торгувався між $ 0,00148942 (мінімум) та $ 0,00154597 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0476517, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIVER PTS змінився на -- за останню годину та на -5,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 191,27.

Ринкова інформація щодо River Pts (RIVER PTS)

Ринкова капіталізація $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Обсяг (за 24 год) $ 191,27$ 191,27 $ 191,27 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Циркуляційне постачання 878,00M 878,00M 878,00M Загальна пропозиція 877 996 041,358687 877 996 041,358687 877 996 041,358687

Поточна ринкова капіталізація River Pts — $ 1,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 191,27. Циркуляційна пропозиція RIVER PTS — 878,00M, зі загальною пропозицією 877996041.358687. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,27M.