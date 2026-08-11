Сьогоднішня ціна RIV Coin

Поточна ціна RIV Coin (RIV) сьогодні становить $ 0,00312865, зі зміною 4,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIV до USD становить $ 0,00312865 за RIV.

RIV Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 597 096, з циркуляційною пропозицією у 2,11B RIV. Протягом останніх 24 годин RIV торгувався між $ 0,00312663 (мінімум) та $ 0,00330581 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04727658, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIV змінився на -0,22% за останню годину та на -5,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 366,62K.

Ринкова інформація щодо RIV Coin (RIV)

Ринкова капіталізація $ 6,60M$ 6,60M $ 6,60M Обсяг (за 24 год) $ 366,62K$ 366,62K $ 366,62K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,14M$ 28,14M $ 28,14M Циркуляційне постачання 2,11B 2,11B 2,11B Загальна пропозиція 8 999 998 319,438663 8 999 998 319,438663 8 999 998 319,438663

Поточна ринкова капіталізація RIV Coin — $ 6,60M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 366,62K. Циркуляційна пропозиція RIV — 2,11B, зі загальною пропозицією 8999998319.438663. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,14M.