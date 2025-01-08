Ціна Rito (RITO)
Поточна ціна Rito (RITO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.14K USD. Ціна RITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rito:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.13 USD
- зміна ціни Rito протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.84B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rito до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rito до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rito до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rito до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.42%
|60 днів
|$ 0
|+28.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rito: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-9.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ritocoin is a fork of Ravencoin. Key changes from Ravencoin include a change to the X21S proof-of-work algorithm, a roadmap for masternodes to be added, and a strong community development emphasis placed on delivering easy to use end-user oriented features and add-on utilities. Full commitment to preventing FPGA, ASIC and even NiceHash from mining the coin.
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