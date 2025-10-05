Інформація щодо ціни Rita Elite Order (RITA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01035089$ 0,01035089 $ 0,01035089 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,12% Зміна ціни (1 дн.) -3,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,30%

Актуальна ціна Rita Elite Order (RITA) становить --. За останні 24 години RITA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RITA становить $ 0,01035089, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RITA змінився на +0,12% за останню годину, -3,21% за 24 години та на -6,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rita Elite Order (RITA)

Ринкова капіталізація $ 61,43K$ 61,43K $ 61,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61,43K$ 61,43K $ 61,43K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Rita Elite Order — $ 61,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RITA — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,43K.