Сьогоднішня ціна Risitas (RISITA)

Поточна ціна Risitas (RISITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 281.96K USD. Ціна RISITA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Risitas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.10 USD

- зміна ціни Risitas протягом дня — +1.28%

- циркуляційна пропозиція – 23.24B USD

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