Ціна Risitas (RISITA)
Поточна ціна Risitas (RISITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 281.96K USD. Ціна RISITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Risitas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.10 USD
- зміна ціни Risitas протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 23.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Risitas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Risitas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Risitas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Risitas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.28%
|30 днів
|$ 0
|-13.53%
|60 днів
|$ 0
|-23.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Risitas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
+1.28%
+1.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Risitas Coin is the ultimate memecoin for crypto degens who want to add some spice to their portfolio What makes your project unique? Based on the legendary Spanish comedian, El Risitas, our coin is designed to bring laughter and entertainment to the world of cryptocurrency. History of your project. YOU for Borja's epic comedic genius. After all, who doesn't love a good laugh? What’s next for your project? Here's the kicker: we're tossing 5% of all $RISITA tokens straight to Borja's fam. What can your token be used for? MEME
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