Що таке Risitas ( RISITA)

What is the project about? Risitas Coin is the ultimate memecoin for crypto degens who want to add some spice to their portfolio What makes your project unique? Based on the legendary Spanish comedian, El Risitas, our coin is designed to bring laughter and entertainment to the world of cryptocurrency. History of your project. YOU for Borja's epic comedic genius. After all, who doesn't love a good laugh? What’s next for your project? Here's the kicker: we're tossing 5% of all $RISITA tokens straight to Borja's fam. What can your token be used for? MEME

Ресурс Risitas (RISITA) Whitepaper Офіційний вебсайт