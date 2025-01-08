Ціна Rise of the Warbots MMAC (MMAC)
Поточна ціна Rise of the Warbots MMAC (MMAC) сьогодні становить 123.57 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rise of the Warbots MMAC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.76 USD
- зміна ціни Rise of the Warbots MMAC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rise of the Warbots MMAC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rise of the Warbots MMAC до USD становила $ -49.6752635700.
За останні 60 днів зміна ціни Rise of the Warbots MMAC до USD становила $ +2.1303838710.
За останні 90 днів зміна ціни Rise of the Warbots MMAC до USD становила $ -23.62501832903987.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -49.6752635700
|-40.20%
|60 днів
|$ +2.1303838710
|+1.72%
|90 днів
|$ -23.62501832903987
|-16.05%
Останній аналіз цін Rise of the Warbots MMAC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MMAC is a token on the Avalanche network that through staking creates Warbots for the wee.riseoftewarbots.com project
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