Яка зараз ціна RIPS?

Живуча ціна RIPS (RIPS) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином RIPS позиціонується на ринку?

Наразі RIPS займає #7486 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴3697252.71042030672000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу RIPS?

Обсяг токенів у обігу RIPS становить 31490181655.98396 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін RIPS за останню добу?

За останню добу RIPS торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки RIPS віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

RIPS досяг найвищого значення за всю історію — ₴64408487641560.12930002320000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують RIPS?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для RIPS?

Поточне зміщення ціни на -3.25% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Gambling (GambleFi),Base Ecosystem,Clanker Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.