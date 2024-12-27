Сьогоднішня ціна Ripples (RPLS)

Поточна ціна Ripples (RPLS) сьогодні становить 0.04160469 USD з ринковою капіталізацією $ 3.53M USD. Ціна RPLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ripples:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.08K USD

- зміна ціни Ripples протягом дня — -7.48%

- циркуляційна пропозиція – 85.00M USD

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