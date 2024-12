Що таке Ripples ( RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

Ресурс Ripples (RPLS) Whitepaper Офіційний вебсайт