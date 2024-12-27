Ціна Ripples (RPLS)
Поточна ціна Ripples (RPLS) сьогодні становить 0.04160469 USD з ринковою капіталізацією $ 3.53M USD. Ціна RPLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ripples:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.08K USD
- зміна ціни Ripples протягом дня — -7.48%
- циркуляційна пропозиція – 85.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ripples до USD становила $ -0.00336702812113169.
За останні 30 днів зміна ціни Ripples до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ripples до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ripples до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00336702812113169
|-7.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ripples: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-7.48%
-33.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.
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