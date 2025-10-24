Актуальна ціна RIPPLE WITH RIZZ сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIZZLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIZZLE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна RIPPLE WITH RIZZ сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIZZLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIZZLE на MEXC вже зараз.

Докладніше про RIZZLE

Інформація про ціну RIZZLE

Офіційний вебсайт RIZZLE

Токеноміка RIZZLE

Прогноз ціни RIZZLE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип RIPPLE WITH RIZZ

Ціна RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RIZZLE до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:19:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,08%

-0,06%

+3,85%

+3,85%

Актуальна ціна RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) становить --. За останні 24 години RIZZLE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIZZLE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RIZZLE змінився на -0,08% за останню годину, -0,06% за 24 години та на +3,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

$ 20,76K
$ 20,76K$ 20,76K

--
----

$ 20,76K
$ 20,76K$ 20,76K

989,87M
989,87M 989,87M

989 871 841,860799
989 871 841,860799 989 871 841,860799

Поточна ринкова капіталізація RIPPLE WITH RIZZ — $ 20,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIZZLE — 989,87M, зі загальною пропозицією 989871841.860799. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,76K.

Історія ціни RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RIPPLE WITH RIZZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RIPPLE WITH RIZZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RIPPLE WITH RIZZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RIPPLE WITH RIZZ до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,06%
30 днів$ 0-35,67%
60 днів$ 0-57,30%
90 днів$ 0--

Що таке RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни RIPPLE WITH RIZZ (USD)

Скільки коштуватиме RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо RIPPLE WITH RIZZ.

Перегляньте прогноз ціни RIPPLE WITH RIZZ вже зараз!

RIZZLE до місцевих валют

Токеноміка RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Розуміння токеноміки RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RIZZLE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Скільки сьогодні коштує RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)?
Актуальна ціна RIZZLE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RIZZLE до USD?
Поточна ціна RIZZLE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація RIPPLE WITH RIZZ?
Ринкова капіталізація RIZZLE — $ 20,76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RIZZLE?
Циркуляційна пропозиція RIZZLE — 989,87M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RIZZLE?
RIZZLE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RIZZLE?
Історична мінімальна ціна RIZZLE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RIZZLE?
Актуальний обсяг торгівлі RIZZLE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RIZZLE цього року?
RIZZLE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RIZZLE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:19:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 004,39
$111 004,39$111 004,39

+0,99%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 939,00
$3 939,00$3 939,00

+1,60%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16723
$0,16723$0,16723

+9,11%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,40
$192,40$192,40

+0,72%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,5443
$21,5443$21,5443

+39,72%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 939,00
$3 939,00$3 939,00

+1,60%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 004,39
$111 004,39$111 004,39

+0,99%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,40
$192,40$192,40

+0,72%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4462
$2,4462$2,4462

+1,54%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,06
$1 124,06$1 124,06

-0,51%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6196
$0,6196$0,6196

+519,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000719
$0,00000719$0,00000719

+303,93%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,00
$54,00$54,00

+119,15%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004097
$0,0004097$0,0004097

+92,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5764
$0,5764$0,5764

+92,13%