Ціна Ripple USD (RLUSD)
Поточна ціна Ripple USD (RLUSD) сьогодні становить 0.999937 USD з ринковою капіталізацією $ 72.27M USD. Ціна RLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ripple USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.40M USD
- зміна ціни Ripple USD протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 72.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ripple USD до USD становила $ +0.00115494.
За останні 30 днів зміна ціни Ripple USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ripple USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ripple USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00115494
|+0.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ripple USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+0.12%
-0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.
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