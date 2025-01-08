Сьогоднішня ціна Ripple USD (RLUSD)

Поточна ціна Ripple USD (RLUSD) сьогодні становить 0.999937 USD з ринковою капіталізацією $ 72.27M USD. Ціна RLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ripple USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.40M USD

- зміна ціни Ripple USD протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 72.30M USD

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