Токеноміка Ripio Credit Network (RCN) Дізнайтеся ключову інформацію про Ripio Credit Network (RCN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ripio Credit Network (RCN) RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. Офіційний вебсайт: https://rcn.market/ Whitepaper: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md Купити RCN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ripio Credit Network (RCN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ripio Credit Network (RCN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,39M $ 4,39M $ 4,39M Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 530,85M $ 530,85M $ 530,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,27M $ 8,27M $ 8,27M Історичний максимум: $ 0,525707 $ 0,525707 $ 0,525707 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,008266 $ 0,008266 $ 0,008266 Дізнайтеся більше про ціну Ripio Credit Network (RCN)

Токеноміка Ripio Credit Network (RCN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ripio Credit Network (RCN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RCN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RCN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RCN, досліджуйте ціну токена RCN в реальному часі!

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