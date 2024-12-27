Сьогоднішня ціна Ripio Credit Network (RCN)

Поточна ціна Ripio Credit Network (RCN) сьогодні становить 0.00106743 USD з ринковою капіталізацією $ 566.64K USD. Ціна RCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ripio Credit Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.80 USD

- зміна ціни Ripio Credit Network протягом дня — -3.81%

- циркуляційна пропозиція – 530.85M USD

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