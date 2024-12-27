Ціна Ripio Credit Network (RCN)
Поточна ціна Ripio Credit Network (RCN) сьогодні становить 0.00106743 USD з ринковою капіталізацією $ 566.64K USD. Ціна RCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ripio Credit Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.80 USD
- зміна ціни Ripio Credit Network протягом дня — -3.81%
- циркуляційна пропозиція – 530.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ripio Credit Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ripio Credit Network до USD становила $ -0.0001384813.
За останні 60 днів зміна ціни Ripio Credit Network до USD становила $ -0.0003973963.
За останні 90 днів зміна ціни Ripio Credit Network до USD становила $ -0.0005271211874200695.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.81%
|30 днів
|$ -0.0001384813
|-12.97%
|60 днів
|$ -0.0003973963
|-37.22%
|90 днів
|$ -0.0005271211874200695
|-33.05%
Останній аналіз цін Ripio Credit Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-3.81%
-8.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.
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