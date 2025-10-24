Інформація щодо ціни Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,98 $ 1,98 $ 1,98 Мін. за 24 год $ 2,22 $ 2,22 $ 2,22 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,98$ 1,98 $ 1,98 Макс. за 24 год $ 2,22$ 2,22 $ 2,22 Рекордний максимум $ 42,92$ 42,92 $ 42,92 Найнижча ціна $ 1,98$ 1,98 $ 1,98 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) -1,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,72%

Актуальна ціна Ripe DAO Governance Token (RIPE) становить $2,18. За останні 24 години RIPE торгувався між мінімумом у $ 1,98 і максимумом у $ 2,22, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIPE становить $ 42,92, тоді як його історичний мінімум — $ 1,98.

Що стосується короткострокових результатів, то RIPE змінився на +0,21% за останню годину, -1,47% за 24 години та на -1,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Ринкова капіталізація $ 2,57M$ 2,57M $ 2,57M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,18B$ 2,18B $ 2,18B Циркуляційне постачання 1,18M 1,18M 1,18M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ripe DAO Governance Token — $ 2,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIPE — 1,18M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,18B.