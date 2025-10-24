Актуальна ціна Ripe DAO Governance Token сьогодні становить 2,18 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIPE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ripe DAO Governance Token сьогодні становить 2,18 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIPE на MEXC вже зараз.

Ціна Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Актуальна ціна 1 RIPE до USD:

$2,18
$2,18
-1,40%1D
Графік ціни Ripe DAO Governance Token (RIPE) в реальному часі
Інформація щодо ціни Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,21%

-1,47%

-1,72%

-1,72%

Актуальна ціна Ripe DAO Governance Token (RIPE) становить $2,18. За останні 24 години RIPE торгувався між мінімумом у $ 1,98 і максимумом у $ 2,22, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIPE становить $ 42,92, тоді як його історичний мінімум — $ 1,98.

Що стосується короткострокових результатів, то RIPE змінився на +0,21% за останню годину, -1,47% за 24 години та на -1,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ripe DAO Governance Token (RIPE)

--
----

Поточна ринкова капіталізація Ripe DAO Governance Token — $ 2,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIPE — 1,18M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,18B.

Історія ціни Ripe DAO Governance Token (RIPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ripe DAO Governance Token до USD становила $ -0,032785841015671.
За останні 30 днів зміна ціни Ripe DAO Governance Token до USD становила $ -1,4723443140.
За останні 60 днів зміна ціни Ripe DAO Governance Token до USD становила $ -1,7841409940.
За останні 90 днів зміна ціни Ripe DAO Governance Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,032785841015671-1,47%
30 днів$ -1,4723443140-67,53%
60 днів$ -1,7841409940-81,84%
90 днів$ 0--

Що таке Ripe DAO Governance Token (RIPE)

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Ripe DAO Governance Token (USD)

Скільки коштуватиме Ripe DAO Governance Token (RIPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ripe DAO Governance Token (RIPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ripe DAO Governance Token.

Перегляньте прогноз ціни Ripe DAO Governance Token вже зараз!

RIPE до місцевих валют

Токеноміка Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Розуміння токеноміки Ripe DAO Governance Token (RIPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RIPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Скільки сьогодні коштує Ripe DAO Governance Token (RIPE)?
Актуальна ціна RIPE у USD становить 2,18 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RIPE до USD?
Поточна ціна RIPE до USD — $ 2,18. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ripe DAO Governance Token?
Ринкова капіталізація RIPE — $ 2,57M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RIPE?
Циркуляційна пропозиція RIPE — 1,18M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RIPE?
RIPE досяг історичної максимальної ціни у 42,92 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RIPE?
Історична мінімальна ціна RIPE становила 1,98 USD.
Який обсяг торгівлі RIPE?
Актуальний обсяг торгівлі RIPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RIPE цього року?
RIPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RIPE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

