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Поточна ціна Rip Cars сьогодні становить 0,055428 USD. Ринкова капіталізація CARS становить 714 988 USD. Відстежуйте оновлення цін CARS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Rip Cars сьогодні становить 0,055428 USD. Ринкова капіталізація CARS становить 714 988 USD. Відстежуйте оновлення цін CARS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Rip Cars (CARS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CARS до USD:

$0,054698
$0,054698$0,054698
+0,09%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Rip Cars (CARS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:21:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Rip Cars

Поточна ціна Rip Cars (CARS) сьогодні становить $ 0,055428, зі зміною 10,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CARS до USD становить $ 0,055428 за CARS.

Rip Cars наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 714 988, з циркуляційною пропозицією у 12,90M CARS. Протягом останніх 24 годин CARS торгувався між $ 0,04925155 (мінімум) та $ 0,057289 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,064229, тоді як історичний мінімум — $ 0,0394793.

У короткостроковій динаміці CARS змінився на -0,11% за останню годину та на +20,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,04K.

Ринкова інформація щодо Rip Cars (CARS)

$ 714,99K
$ 714,99K$ 714,99K

$ 12,04K
$ 12,04K$ 12,04K

$ 1,43M
$ 1,43M$ 1,43M

12,90M
12,90M 12,90M

25 799 786,641216
25 799 786,641216 25 799 786,641216

Поточна ринкова капіталізація Rip Cars — $ 714,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,04K. Циркуляційна пропозиція CARS — 12,90M, зі загальною пропозицією 25799786.641216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,43M.

Історія ціни Rip Cars у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04925155
$ 0,04925155$ 0,04925155
Мін. за 24 год
$ 0,057289
$ 0,057289$ 0,057289
Макс. за 24 год

$ 0,04925155
$ 0,04925155$ 0,04925155

$ 0,057289
$ 0,057289$ 0,057289

$ 0,064229
$ 0,064229$ 0,064229

$ 0,0394793
$ 0,0394793$ 0,0394793

-0,11%

+10,43%

+20,68%

+20,68%

Історія ціни Rip Cars (CARS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rip Cars до USD становила $ +0,00523498.
За останні 30 днів зміна ціни Rip Cars до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rip Cars до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rip Cars до USD становила $ +0,00000035956518853.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00523498+10,43%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ +0,00000035956518853+0,00%

Прогноз ціни Rip Cars

Прогноз ціни Rip Cars (CARS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CARS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Rip Cars (CARS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Rip Cars потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Rip Cars у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CARS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Rip Cars.

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Ресурс Rip Cars (CARS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MetaDAO LaunchpadSolana Ecosystem

Про Rip Cars

Яка зараз актуальна ціна Rip Cars?

Rip Cars коштує ₴2.44306144550357952000, що свідчить про зміну ціни на 10.42% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок CARS?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴2.1708263501532045520000 і ₴2.52508744951025776000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Rip Cars на ринку?

Наразі він займає #3207 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴31514029.31366300992000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 12899786.641216 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Rip Cars?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Rip Cars

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:21:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Rip Cars (CARS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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