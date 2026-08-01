Сьогоднішня ціна Rip Cars

Поточна ціна Rip Cars (CARS) сьогодні становить $ 0,055428, зі зміною 10,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CARS до USD становить $ 0,055428 за CARS.

Rip Cars наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 714 988, з циркуляційною пропозицією у 12,90M CARS. Протягом останніх 24 годин CARS торгувався між $ 0,04925155 (мінімум) та $ 0,057289 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,064229, тоді як історичний мінімум — $ 0,0394793.

У короткостроковій динаміці CARS змінився на -0,11% за останню годину та на +20,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,04K.

Ринкова інформація щодо Rip Cars (CARS)

Ринкова капіталізація $ 714,99K$ 714,99K $ 714,99K Обсяг (за 24 год) $ 12,04K$ 12,04K $ 12,04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M Циркуляційне постачання 12,90M 12,90M 12,90M Загальна пропозиція 25 799 786,641216 25 799 786,641216 25 799 786,641216

Поточна ринкова капіталізація Rip Cars — $ 714,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,04K. Циркуляційна пропозиція CARS — 12,90M, зі загальною пропозицією 25799786.641216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,43M.