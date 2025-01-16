Сьогоднішня ціна Riot Racers (RIOT)

Поточна ціна Riot Racers (RIOT) сьогодні становить 0.00151067 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RIOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Riot Racers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.98 USD

- зміна ціни Riot Racers протягом дня — +5.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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