Сьогоднішня ціна Riot Platforms xStock

Поточна ціна Riot Platforms xStock (RIOTX) сьогодні становить $ 9.99, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIOTX до USD становить $ 9.99 за RIOTX.

Riot Platforms xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58,859, з циркуляційною пропозицією у 5.92K RIOTX. Протягом останніх 24 годин RIOTX торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 44.97, тоді як історичний мінімум — $ 9.99.

У короткостроковій динаміці RIOTX змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Riot Platforms xStock (RIOTX)

Ринкова капіталізація $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 55.95M$ 55.95M $ 55.95M Циркуляційне постачання 5.92K 5.92K 5.92K Загальна пропозиція 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626

Поточна ринкова капіталізація Riot Platforms xStock — $ 58.86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція RIOTX — 5.92K, зі загальною пропозицією 5599172.101744626. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 55.95M.