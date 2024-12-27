Ціна RioDeFi (RFUEL)
Поточна ціна RioDeFi (RFUEL) сьогодні становить 0.0012848 USD з ринковою капіталізацією $ 288.86K USD. Ціна RFUEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RioDeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.33K USD
- зміна ціни RioDeFi протягом дня — -44.30%
- циркуляційна пропозиція – 224.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RioDeFi до USD становила $ -0.00102188456226342.
За останні 30 днів зміна ціни RioDeFi до USD становила $ -0.0001249348.
За останні 60 днів зміна ціни RioDeFi до USD становила $ +0.0001484335.
За останні 90 днів зміна ціни RioDeFi до USD становила $ -0.000148012728617651.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00102188456226342
|-44.30%
|30 днів
|$ -0.0001249348
|-9.72%
|60 днів
|$ +0.0001484335
|+11.55%
|90 днів
|$ -0.000148012728617651
|-10.33%
Останній аналіз цін RioDeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-44.30%
+7.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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