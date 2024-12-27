Сьогоднішня ціна RioDeFi (RFUEL)

Поточна ціна RioDeFi (RFUEL) сьогодні становить 0.0012848 USD з ринковою капіталізацією $ 288.86K USD. Ціна RFUEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RioDeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.33K USD

- зміна ціни RioDeFi протягом дня — -44.30%

- циркуляційна пропозиція – 224.54M USD

Отримуйте оновлення цін RFUEL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RFUEL.