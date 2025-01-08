Сьогоднішня ціна Rintaro (RINTARO)

Поточна ціна Rintaro (RINTARO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.32K USD. Ціна RINTARO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rintaro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 473.55 USD

- зміна ціни Rintaro протягом дня — -11.71%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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