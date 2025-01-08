Ціна Rino (RINO)
Поточна ціна Rino (RINO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.34K USD. Ціна RINO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rino:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.42K USD
- зміна ціни Rino протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rino до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rino до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rino до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rino до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.84%
|30 днів
|$ 0
|-24.24%
|60 днів
|$ 0
|-57.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rino: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+0.84%
-12.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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