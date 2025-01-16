Ціна Rinia Inu (RINIA)
Поточна ціна Rinia Inu (RINIA) сьогодні становить 0.00603779 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RINIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rinia Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.89 USD
- зміна ціни Rinia Inu протягом дня — +2.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rinia Inu до USD становила $ +0.00012072.
За останні 30 днів зміна ціни Rinia Inu до USD становила $ -0.0017176860.
За останні 60 днів зміна ціни Rinia Inu до USD становила $ -0.0008101349.
За останні 90 днів зміна ціни Rinia Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012072
|+2.04%
|30 днів
|$ -0.0017176860
|-28.44%
|60 днів
|$ -0.0008101349
|-13.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rinia Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.04%
-12.83%
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