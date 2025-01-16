Сьогоднішня ціна Rinia Inu (RINIA)

Поточна ціна Rinia Inu (RINIA) сьогодні становить 0.00603779 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RINIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rinia Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.89 USD

- зміна ціни Rinia Inu протягом дня — +2.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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