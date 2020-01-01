Токеноміка Rings scUSD (SCUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Rings scUSD (SCUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rings scUSD (SCUSD) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Офіційний вебсайт: https://app.rings.money/ Whitepaper: https://docs.rings.money/ Купити SCUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rings scUSD (SCUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rings scUSD (SCUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Загальна пропозиція: $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M Циркуляційна пропозиція: $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Історичний максимум: $ 1,017 $ 1,017 $ 1,017 Історичний мінімум: $ 0,944488 $ 0,944488 $ 0,944488 Поточна ціна: $ 0,9989 $ 0,9989 $ 0,9989 Дізнайтеся більше про ціну Rings scUSD (SCUSD)

Токеноміка Rings scUSD (SCUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rings scUSD (SCUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCUSD, досліджуйте ціну токена SCUSD в реальному часі!

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