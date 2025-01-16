Ціна Rings scUSD (SCUSD)
Поточна ціна Rings scUSD (SCUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна SCUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rings scUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 734.98K USD
- зміна ціни Rings scUSD протягом дня — +0.00%
- циркуляційна пропозиція – 1.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rings scUSD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rings scUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rings scUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rings scUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rings scUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+0.00%
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.
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