Ціна Rings scETH (SCETH)
Поточна ціна Rings scETH (SCETH) сьогодні становить 1,571.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rings scETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rings scETH протягом дня — +1.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rings scETH до USD становила $ +20.78.
За останні 30 днів зміна ціни Rings scETH до USD становила $ -247.9101597830.
За останні 60 днів зміна ціни Rings scETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rings scETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +20.78
|+1.34%
|30 днів
|$ -247.9101597830
|-15.77%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rings scETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+1.34%
-13.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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