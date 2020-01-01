Токеноміка Rings scBTC (SCBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Rings scBTC (SCBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rings scBTC (SCBTC) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Офіційний вебсайт: https://rings.money/ Купити SCBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rings scBTC (SCBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rings scBTC (SCBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 67,26M $ 67,26M $ 67,26M Загальна пропозиція: $ 635,87 $ 635,87 $ 635,87 Циркуляційна пропозиція: $ 635,87 $ 635,87 $ 635,87 FDV (повністю розведена вартість): $ 67,26M $ 67,26M $ 67,26M Історичний максимум: $ 112 015 $ 112 015 $ 112 015 Історичний мінімум: $ 74 083 $ 74 083 $ 74 083 Поточна ціна: $ 105 950 $ 105 950 $ 105 950 Дізнайтеся більше про ціну Rings scBTC (SCBTC)

Токеноміка Rings scBTC (SCBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rings scBTC (SCBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCBTC, досліджуйте ціну токена SCBTC в реальному часі!

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