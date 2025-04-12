Ціна Rings scBTC (SCBTC)
Поточна ціна Rings scBTC (SCBTC) сьогодні становить 83,288 USD з ринковою капіталізацією $ 31.38M USD. Ціна SCBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rings scBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rings scBTC протягом дня — +3.13%
- циркуляційна пропозиція – 377.27 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rings scBTC до USD становила $ +2,529.07.
За останні 30 днів зміна ціни Rings scBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rings scBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rings scBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,529.07
|+3.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rings scBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+3.13%
-0.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.
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